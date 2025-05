Cocaïne/Dakar-Paris : la douane française frappe un gros coup avec une saisie record de 250 kg - adakar.com

Trafic international, fausse identité, livraison sous surveillance... Le scénario digne d’un film a pris fin le 9 avril 2025 en région parisienne. Les douaniers français ont mis la main sur 250 kg de cocaïne en provenance de Dakar, cachée dans des caisses en bois destinées aux Pays-Bas. Valeur estimée : 10 millions d’euros, révèle une publication consultée ce samedi 19 avril 2025 par aDakar.com.



Tout commence à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, quand les agents de la direction régionale des douanes de Roissy-Fret inspectent un colis expédié depuis le Sénégal. À l’intérieur : des doubles fonds savamment aménagés dans des caisses en bois, censées contenir du matériel banal mais bourrées de cocaïne.







Une fois la drogue identifiée, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) lance une opération de livraison surveillée, en collaboration avec le parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris. L’objectif : remonter la filière jusqu’au receveur.



Le lendemain, un ressortissant français – déjà connu pour des faits de violence et de trafic – tente de récupérer les colis avec une fausse pièce d’identité. Il est interpellé sur-le-champ et placé en retenue douanière.



Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier les membres du réseau et à cartographier les ramifications de ce trafic transnational, probablement bien structuré entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe.



Cette affaire illustre le rôle de plus en plus stratégique du corridor Dakar-Europe dans le commerce mondial de la cocaïne. Ces derniers mois, les autorités sénégalaises ont multiplié les saisies record, démontrant la pression croissante exercée par les trafiquants sur cette voie de passage vers les marchés européens.



Une affaire qui confirme que la guerre contre la drogue se joue désormais autant sur le terrain logistique que sur les tarmacs internationaux.



