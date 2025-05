Douanes sénégalaises : Plus de 6,7 milliards de faux billets saisis - adakar.com

Douanes sénégalaises : Plus de 6,7 milliards de faux billets saisis Publié le lundi 21 avril 2025

Coup de filet spectaculaire à Dakar ! Dans la nuit du 17 au 18 avril 2025, la Douane sénégalaise a intercepté une cargaison de faux billets d’une valeur estimée à 6,744 milliards de francs CFA. L’opération, menée à 2h du matin par la subdivision de Dakar-extérieur, a été appuyée par les services de renseignement, a révélé Financial Afrik ce samedi 19 avril 2025.



Les billets saisis étaient soigneusement dissimulés dans des sacs à bord d’un véhicule. Il s’agirait de « billets noirs », utilisés dans des escroqueries du type « wash wash », une pratique frauduleuse consistant à prétendre pouvoir transformer ces billets en argent réel par des procédés chimiques.



Les individus arrêtés n'ont pas encore été officiellement identifiés. Ils sont actuellement entre les mains des enquêteurs. L’opération marque une nouvelle étape dans la lutte contre la criminalité financière et le trafic transfrontalier, selon la Direction générale des Douanes.



Ce coup de filet s’inscrit dans un contexte de surveillance accrue du territoire. Les autorités appellent les citoyens à plus de vigilance et à signaler toute activité suspecte. Le phénomène des faux billets, en pleine expansion dans la sous-région, représente une menace réelle pour la stabilité économique des pays africains.



« Cette saisie prouve le professionnalisme de nos agents et notre détermination à éradiquer les réseaux de fraude », a déclaré la Douane sénégalaise dans un communiqué officiel.





