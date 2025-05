Gabon : Oligui Nguema élu président avec 94,85% des voix selon des résultats "consolidés" - adakar.com

Gabon : Oligui Nguema élu président avec 94,85% des voix selon des résultats "consolidés" Publié le samedi 19 avril 2025

Général Brice Clotaire Oligui Nguema

Le ministre gabonais de l'Intérieur et de la Sécurité, Hermann Immongault, a annoncé vendredi de nouveaux résultats provisoires "consolidés" créditant le président de la transition, Brice Oligui Nguema, de 94,85% des voix à l'élection présidentielle du 12 avril contre 90,35% annoncés au lendemain du scrutin.

Cette hausse survient après une double vérification des résultats obtenus par les huit candidats à l'élection, a précisé le ministre dans une déclaration. Le score a également légèrement augmenté pour Alain Claude Bilie By Nze, ancien Premier ministre de M. Bongo, étant désormais crédité de 3,11% des voix au lieu des 3,02% initiaux.

M. Immongault a précisé que les premiers résultats annoncés le 13 avril "comportaient des erreurs de calcul" qui ont laissé un gap de 4,82%, rattrapé à la suite d'un "exercice de compilation et de double confrontation" des procès-verbaux physiques de l'ensemble des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger.

Selon le ministre, ce sont ces résultats "consolidés" qui seront transmis à la Cour constitutionnelle de la transition. Celle-ci doit publier les résultats définitifs dans un délai de huit jours francs, sous réserve d'un contentieux électoral dont elle serait éventuellement saisie.

Le président élu prêtera serment après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle.