Lutte contre la corruption : 15 milliards FCFA déjà récupérés en 7 mois par le Pool judiciaire financier Publié le vendredi 18 avril 2025

En seulement sept mois d’activité, le Pool judiciaire financier (PJF) a réussi à recouvrer 15 milliards de francs CFA, essentiellement sous forme de cautionnements. L’annonce a été faite jeudi par le procureur financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, lors d’un point de presse sur les avancées des enquêtes en cours, a rapporté jeudi 17 avril 2025 l'APS consultée par aDakar.com..







“Il y a deux ou trois mois, nous étions à 2,5 milliards. Aujourd’hui, nous avons atteint 15 milliards de FCFA saisis. Cela témoigne de l’efficacité croissante du dispositif judiciaire mis en place”, a déclaré le magistrat.



Ce montant résulte notamment de dossiers emblématiques, dont celui lié à la gestion du fonds FORCE Covid-19. Le point presse s’est tenu en présence du procureur général près la Cour d’appel de Dakar et du procureur de la République, soulignant l'importance de cette communication dans un contexte de forte attente citoyenne sur la reddition des comptes.



Le procureur Sylla a insisté sur la complexité des enquêtes.



“Elles exigent du temps, de la rigueur et de la détermination. Certains mis en cause se trouvent dans des zones reculées, et maîtrisent parfois l’art de la dissimulation.”, a-t-il souligné.



Par ailleurs, des commissions rogatoires sont souvent nécessaires pour démêler les ramifications de certains dossiers, ralentissant parfois les procédures mais garantissant un travail d’enquête rigoureux et documenté.



Cette communication s’inscrit dans la volonté des autorités judiciaires de renforcer la transparence dans la gestion des fonds publics, dans un contexte où la lutte contre la corruption reste une priorité nationale.

