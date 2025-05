Présidentielle 2024 : Un magistrat lève le voile sur les décisions du Conseil constitutionnel - adakar.com

Présidentielle 2024 : Un magistrat lève le voile sur les décisions du Conseil constitutionnel Publié le vendredi 18 avril 2025 | aDakar.com

Le siège du Conseil constitutionnel sénégalais

Dans un ouvrage récemment publié aux éditions L’Harmattan Sénégal, Cheikh Mbacké Ndiaye, magistrat en fonction au Conseil constitutionnel, revient en profondeur sur les décisions marquantes de la haute juridiction lors de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 et des législatives anticipées du 17 novembre 2024.



Intitulé « Comprendre la fonction de régulation électorale du Conseil constitutionnel du Sénégal », ce livre analyse la jurisprudence ayant jalonné une séquence politique tendue, marquée notamment par l’annulation du report de la présidentielle initialement prévue en février. Le Conseil avait alors contraint l’Exécutif sénégalais à organiser le scrutin avant la fin du mandat du président Macky Sall, fixée au 2 avril.



L’auteur y décrypte avec précision les modalités de dépôt de candidature, les règles de parrainage, les contentieux électoraux, ainsi que les décisions d’annulation, de validation ou de retrait de candidatures. Il explore également les implications juridiques de la dissolution de l’Assemblée nationale et des législatives anticipées, mettant en lumière le rôle central du Conseil constitutionnel comme arbitre du jeu démocratique.



Lauréat du prix de thèse 2023 de la Conférence des juridictions constitutionnelles d’Afrique (CJCA), Cheikh Mbacké Ndiaye est un magistrat chevronné, ancien substitut du procureur à Kolda, docteur en droit public, et enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop. Il est également auteur de nombreux articles de doctrine.



Ce livre s’impose déjà comme une référence incontournable pour comprendre les décisions fondatrices d’une présidentielle historique et le rôle crucial de la régulation constitutionnelle dans le paysage politique sénégalais.

