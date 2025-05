Santé rénale en Afrique : le Sénégalais Abdou Niang élu président de l’AFRAN - adakar.com

Le professeur sénégalais Abdou Niang, figure de proue de la néphrologie africaine, a été élu président de l’Association africaine de néphrologie (AFRAN). Il succède à l'Égyptien Mohamed H. Hafez, salué pour son leadership engagé à la tête de l’organisation, a appris ce jeudi 17 avril 2025 de Agence presse sénégalaise (Aps) en ligne.



L’élection du Pr Niang, annoncée à l’issue de l’Assemblée générale de l’AFRAN, consacre plusieurs décennies d'engagement au service de la santé rénale sur le continent. Médecin, universitaire et chercheur, il s’est illustré par son action en faveur de l’accès aux soins, la formation des jeunes professionnels de santé et la promotion d’une recherche contextualisée aux réalités africaines.



« Je reçois cet honneur avec humilité et un profond sens du devoir. Ma vision est celle d’une AFRAN inclusive, proactive et influente dans les politiques de santé rénale à l’échelle continentale et mondiale », a déclaré le nouveau président.



Dans les grandes lignes de son programme, le Pr Niang a fixé quatre priorités à savoir Renforcer la coopération entre les sociétés nationales de néphrologie pour mutualiser les efforts à travers l’Afrique ; Stimuler la recherche scientifique collaborative sur les maladies rénales, avec un appui fort à la publication académique ; Encadrer et former la relève médicale et paramédicale, afin d’assurer un avenir solide à la néphrologie africaine et Promouvoir des politiques de prévention des maladies rénales chroniques, un défi de santé publique majeur sur le continent.



Cette nomination marque une nouvelle ère pour l’AFRAN, avec à sa tête un homme de terrain, respecté à la fois pour sa rigueur scientifique et son humanisme engagé.



