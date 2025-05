Le FSA trace la voie d’une Afrique souveraine : le 32ᵉ Conseil d’Administration se tient à Dakar du 17 au 18 avril 2025 - adakar.com

Le FSA trace la voie d’une Afrique souveraine : le 32ᵉ Conseil d’Administration se tient à Dakar du 17 au 18 avril 2025

Le Fonds de Solidarité Africain (FSA) tient sa 32ᵉ session ordinaire du Conseil d’Administration à Dakar, les 17 et 18 avril 2025, sous le haut patronage du Ministre sénégalais des Finances et du Budget, M. Cheikh DIBA. Un rendez-vous stratégique pour l’intégration économique et la transformation durable du continent, a révélé Financial Afrik ce jeudi 17 avril 2025.



Créé en 1979 et basé à Niamey (Niger), le FSA regroupe 23 États membres issus de diverses communautés économiques régionales (CEDEAO, CEMAC, COMESA, UMA). L’institution joue un rôle clé dans la dynamisation des économies africaines. Rien qu’au Sénégal, 71 projets ont été soutenus pour un montant de 353 milliards FCFA, représentant près de 11 % de l’enveloppe totale des interventions du Fonds.



Dans son discours inaugural, le ministre Cheikh DIBA a souligné la nécessité d’outils financiers innovants et robustes pour accompagner les États africains face aux mutations économiques mondiales. Il a salué le FSA comme un levier essentiel pour renforcer la souveraineté économique, favoriser l’industrialisation et garantir un développement durable.



Le FSA a présenté des résultats impressionnants pour l’année écoulée à savoir 870,6 milliards FCFA d’interventions ; 1 560 milliards FCFA mobilisés ; une reconnaissance internationale confirmée par une note Investment Grade de Moody’s et une certification ISO 9001, attestant de la qualité de sa gouvernance.



Cette session est aussi l’occasion d’aborder les axes majeurs de la transformation africaine, en cohérence avec les priorités de l’Union africaine, l’Agenda 2063, et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).



« Le FSA est à un tournant stratégique. Nous sommes prêts à accompagner les États dans leurs ambitions de développement et d’intégration régionale », a déclaré Abdourahmane DIALLO, Directeur général du FSA.



De son côté, Jean Jacques ESSONO, Président du Conseil d’Administration, a insisté sur l’importance de la coopération interétatique, socle d’une Afrique unie, résiliente et prospère.





