Secteur Gazier : Première exportation historique pour le Sénégal et la Mauritanie grâce au projet GTA

Le Sénégal et la Mauritanie franchissent un cap décisif dans leur trajectoire énergétique : la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) issue du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) a été chargée avec succès par la compagnie britannique BP qui a fait l'annonce ce jeudi 17 avril 2025, marquant leur entrée officielle dans le cercle des nations exportatrices de GNL, note ADakar.com via Apa.



Dans un communiqué transmis à la même source, BP a confirmé l’achèvement, en toute sécurité, du chargement depuis un navire flottant de liquéfaction (FLNG) situé à 10 km des côtes. Le gaz, extrait à des profondeurs pouvant atteindre 2850 mètres, a été refroidi par cryogénie avant d’être transféré. Un exploit technologique et industriel pour l’Afrique de l’Ouest.



« Cette première cargaison en provenance de la Mauritanie et du Sénégal marque un nouvel approvisionnement significatif pour les marchés énergétiques mondiaux », a déclaré Gordon Birrell, vice-président exécutif chargé de la Production et des Opérations chez BP.



Le projet GTA, considéré comme stratégique par les deux gouvernements, entre désormais dans sa première phase de production qui devrait atteindre 2,4 millions de tonnes de GNL par an. Une partie de cette production sera destinée aux marchés nationaux dès que les infrastructures locales seront prêtes.



Au-delà des retombées économiques et énergétiques, BP met en avant un impact social notable plus de 3000 emplois locaux créés depuis 2017 ; près de 300 entreprises locales impliquées dans la construction ; un programme d’investissement social de plusieurs millions de dollars au profit des communautés.



« Ce projet est un moment de grande fierté pour la Mauritanie et le Sénégal », a affirmé Dave Campbell, vice-président senior de BP pour les deux pays.



Un programme de formation a également été lancé pour former 47 techniciens locaux, appelés à devenir la future génération d’opérateurs offshore. BP soutient également des projets dans la pêche, la santé, l’éducation, la microfinance et l’autonomisation des femmes.



