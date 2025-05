Tension en Casamance : un soldat disparu après une attaque armée à Djinaki - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Tension en Casamance : un soldat disparu après une attaque armée à Djinaki Publié le vendredi 18 avril 2025 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Patrouilles mixtes sénégalo-gambiennes dans la zone du Fogny

Bignona, le 26 novembre 2024 - Les unités de la zone militaire N°5, avec un peloton ESI de la Gendarmerie nationale, et les éléments des forces armées gambiennes ont mené des patrouilles mixtes dans la zone du Fogny. Tweet

Un militaire sénégalais est porté disparu après une attaque armée perpétrée dans la nuit du 13 avril à Djinaki, localité du département de Bignona, proche de la frontière gambienne. L’armée a depuis intensifié ses opérations dans la zone pour traquer les assaillants.

Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) ce jeudi 17 avril 2025, des hommes armés ont mené une incursion violente à Djinaki, pillant des commerces et dérobant des téléphones avant de disparaître dans la nuit, révèle Apa.



Les forces sénégalaises ont immédiatement lancé une vaste opération de ratissage, menée par la Zone militaire n°5. Lors d’un accrochage survenu le 16 avril à Mongone, un soldat a été blessé, et un autre est toujours porté disparu. « Tous les moyens nécessaires sont déployés pour retrouver le militaire disparu. Les opérations se poursuivent dans la zone afin de sécuriser les populations et leurs biens », assure la DIRPA.



Dans ce climat tendu, un incident diplomatique a éclaté : des journalistes d’Al Jazeera ont été brièvement interpellés par des éléments de sécurité alors qu’ils réalisaient un reportage sur le retour des déplacés de guerre. Du matériel leur a été confisqué, suscitant l'indignation de l’Association de la presse étrangère au Sénégal (APES) qui dénonce une entrave au travail de reporters dûment accrédités.



Ce nouvel épisode de violence intervient alors que les autorités sénégalaises viennent de relancer le processus de paix en Casamance. Le Plan Diomaye pour la Casamance, récemment dévoilé, vise à stimuler le développement local et promouvoir une paix durable, après plus de quarante ans de conflit mené par le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC).



Malgré le désarmement progressif de certaines factions, la région reste instable, décrite par plusieurs observateurs comme vivant dans un état de “ni paix, ni guerre”.



KM