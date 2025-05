Sénégal : une chaîne TV pour rapprocher le Parlement des citoyens - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal : une chaîne TV pour rapprocher le Parlement des citoyens Publié le jeudi 17 avril 2025 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par PAN

Allocution du président Malick Ndiaye à l`Assemblée nationale de Côte d`Ivoire

Abidjan, le 20 janvier 2025 - Le président de l`Assemblée nationale du Sénégal Malick Ndiaye a prononcé un discours lors de la cérémonie solennelle d’ouverture de la première session ordinaire de l’année 2025 de l’Assemblée nationale. Tweet

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye a présidé, mercredi à Dakar, un séminaire national consacré à la mise en place d’une chaîne de télévision parlementaire, en présence de professionnels de l’audiovisuel, du droit et des télécommunications.



Le projet sénégalais de télévision parlementaire, qualifié de « structurant et porteur de sens », dépasse les seules considérations techniques ou médiatiques. Il vise à renforcer la transparence, la pédagogie démocratique et la participation citoyenne. « La chaîne parlementaire que nous voulons bâtir sera un outil de vérité, de pluralisme et d’éducation civique », a affirmé le président de l’Assemblée dans son discours d’ouverture dont APA a obtenu copie.



La future chaîne aura pour vocation de montrer le Parlement en action, de rapprocher les citoyens de leurs représentants, et de mettre en valeur les initiatives locales des députés. Elle s’inscrira également dans une dynamique continentale en soutenant les échanges interparlementaires et les grandes causes africaines, contribuant ainsi à la diplomatie parlementaire du Sénégal.



Mais avant son lancement, plusieurs questions essentielles doivent être abordées : le cadre juridique et réglementaire, les modalités de financement, l’indépendance éditoriale, ainsi que les plateformes de diffusion (TNT, satellite, Internet). Le séminaire a pour objectif de formuler des propositions concrètes pour baliser ce chantier.



« Ce projet n’est pas un outil de communication, mais un acte de confiance dans le débat public et l’intelligence citoyenne », a souligné El Malick Ndiaye, réaffirmant l’engagement de l’Assemblée nationale à faire de cette chaîne un levier de démocratie et un pont entre l’Institution et les citoyens.



Les conclusions du séminaire permettront de poser les bases légales de cette future chaîne, qui ambitionne de faire du Parlement une « maison de verre » ouverte à tous.



TE/Sf/APA