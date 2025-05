Offensives Agricole : le Sénégal dégage une enveloppe de 130 milliards FCFA pour la souveraineté alimentaire - adakar.com

Offensives Agricole : le Sénégal dégage une enveloppe de 130 milliards FCFA pour la souveraineté alimentaire Publié le mercredi 16 avril 2025

© aDakar.com

Inauguration du Domaine agricole communautaire (DAC) de Séfa

Sédhiou, le 3 mars 2023 - Le Président de la République a inauguré ce vendredi, les exploitations familiales résilientes du domaine agricole communautaire (DAC) de Séfa.

Le gouvernement sénégalais lance une campagne agricole ambitieuse avec une enveloppe record de 130 milliards FCFA. L'objectif est d'assurer l'autosuffisance alimentaire à travers des investissements ciblés, des réformes structurelles et un soutien massif aux producteurs.





Le Sénégal passe à la vitesse supérieure pour sa campagne agricole 2025-2026. Lors d'un Conseil interministériel présidé le 15 avril par le Premier ministre Ousmane Sonko, l'État a dévoilé une enveloppe exceptionnelle de 130 milliards de francs CFA (soit 226 millions de dollars US), marquant une volonté forte d'ancrer durablement la souveraineté alimentaire prônée par le président Bassirou Diomaye Faye.



63 milliards FCFA seront répartis à l'achat d'engrais, 42,2 milliards FCFA à la production et à la distribution de semences certifiées et le reste servira au renforcement des infrastructures, à la logistique et à la commercialisation des récoltes.



Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage mise sur ces investissements pour répondre aux défis structurels du secteur : faibles rendements, pénurie d'intrants, accès limité au matériel agricole, et manque d'organisation des filières.



Plusieurs initiatives fortes ont été annoncées. Ce sont notamment le lancement du programme "Allo Tracteur" pour faciliter l'accès à la mécanisation, notamment dans les zones enclavées, le déploiement de 1 000 jeunes volontaires agricoles sur le territoire pour accompagner de manière rapprochée les exploitants, le renforcement du soutien aux coopératives communautaires, à hauteur de 10,8 milliards FCFA, afin de mutualiser les moyens de production et stimuler l'agriculture collective.



Le gouvernement s'est également engagé à régler rapidement les arrivées des opérateurs agricoles, une mesure essentielle pour restaurer la confiance et fluidifier les relations avec les acteurs du terrain.



L'accent sera mis sur cinq filières clés : riz, maïs, horticulture, banane et anacarde. Pour chacun, un plan spécifique sera déployé, incluant la transformation locale ; une meilleure gestion des excédents ; une structuration durable de la chaîne de valeur.



Ousmane Sonko a réaffirmé la nouvelle ligne du gouvernement. « Désormais, nous n'exporterons que les excédents. Nous devons consommer ce que nous cultivons. L'agriculture est notre première priorité. », a-t-il souligné.



Le ministre Mabouba Diagne a, pour sa part, appelé à aborder cette campagne avec méthode, innovation et efficacité, autour de trois axes. Il s'agit de consolider les acquis, mieux cibler les bénéficiaires, de renforcer les équipements agricoles.



La distribution des intrants débutera dès le 25 avril, marquant le début opérationnel de cette campagne décisive pour l'autosuffisance et la résilience alimentaire du Sénégal.



