Sénégal: le Premier ministre Ousmane Sonko défend l'action de son gouvernement devant les députés Publié le mardi 15 avril 2025 | RFI

Au Sénégal, pour la deuxième fois, depuis les législatives de novembre dernier, le premier ministre Ousmane Sonko s’est livré à une séance de questions des députés à l’Assemblée nationale, une séance marquée toutefois par le boycott de 26 des 35 députés de l’opposition. Pas de grandes annonces, mais pendant 2h30, le chef du gouvernement et certains de ses ministres ont justifié les décisions de l’exécutif, alternant messages de fermeté et messages rassurants.



Interpellé par un député de l’opposition sur le respect de la liberté d’expression, Ousmane Sonko s’est montré très ferme, voire menaçant… Oui à la liberté d’expression, mais la diffusion de fausses nouvelles, ce sera désormais « tolérance zéro », a-t-il prévenu, recadrant par la même occasion l’opposition, en l’appelant à éviter les attaques personnelles et à se comporter de façon républicaine.