Sénégal/Navétanes : l'orientation des jeunes vers le civisme Publié le mardi 4 mars 2025 | Agence de Presse Africaine

Khady Diène Gaye

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye a présidé, mardi à Dakar, l’atelier de restitution des travaux portant sur la réforme du mouvement « Navétanes ».



La rencontre avec le ministre de la Jeunesse pour la restitution des travaux visant la reforme du mouvement « Navétanes » fait suite aux concertations nationales entamées depuis le 20 février dernier et a pour objectif de redéfinir le rôle du mouvement, historiquement axé sur les compétitions sportives, notamment le football, pendant les vacances scolaires.



Dans son discours, Khady Diène Gaye a mis en lumière les efforts collectifs entrepris pour réorienter les activités de « Navétanes » vers des objectifs plus structurant pour la jeunesse sénégalaise.

« Nous avons travaillé en collaboration avec les fédérations sportives, les mouvements associatifs, les experts et les acteurs culturels pour orienter les activités du mouvement« Navétanes » vers le civisme et la citoyenneté constructive », a déclaré le ministre.



Elle a également insisté sur la nécessité de diversifier les pratiques sportives, au-delà du football, et d’intégrer des activités culturelles dans les programmes. Deux recommandations majeures ont été retenues pour une mise en œuvre immédiate : « limiter les activités de« Navétanes » aux vacances scolaires et inciter les acteurs à promouvoir le civisme. Un comité de suivi sera mis en place pour garantir l’application de ces recommandations et évaluer les réformes par étapes », a précisé Khady Diène Gaye.



De son côté, le président de l’Organisme national pour la coordination des activités de vacances (ONCAV) a salué les initiatives gouvernementales.

« Nous soutenons pleinement ces réformes. L’ONCAV a toujours œuvré pour réconcilier les différents acteurs du mouvement« Navétanes » et continuera à accompagner les efforts du gouvernement », a affirmé Amadou Kane. Il a également abordé les défis liés aux infrastructures sportives et aux moyens nécessaires au bon déroulement des activités, soulignant que la collaboration avec les forces de sécurité et les acteurs locaux a permis de réduire les violences.



La lutte contre la violence dans le mouvement a été au cœur des débats. « Depuis plus de 20 ans, nous avons multiplié les réflexions pour éradiquer la violence dans ces compétitions. Chaque acte de violence a été sanctionné, mais la sanction seule ne suffit pas. Il est temps de mettre en place des actions préventives », a précisé Amadou Kane.



Cet atelier représente une étape importante dans la réforme du mouvement Navétanes, avec des perspectives de transformation visant à intégrer la jeunesse dans des projets à la fois culturels, sportifs et civiques. Les réformes annoncées devraient permettre au Sénégal de créer un environnement plus structuré et sain pour la jeunesse, tout en répondant aux enjeux sociaux et sécuritaires.



