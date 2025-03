Sénégal: les banques réarmées contre le financement du terrorisme - adakar.com

L’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal (APSFD-Sénégal) a instauré un Comité Technique LBC/FT/PADM pour accompagner ses membres dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.



Le renforcement des banques par un comité technique découle des recommandations du Conseil d’administration de l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal (APSFD-Sénégal), visant à aider les SFD à se conformer aux nouvelles exigences légales en matière de régulation financière et de sécurité, écrit la structure sur sa page Facebook.



Le comité a pour mission de renforcer les capacités des institutions financières, de fournir des outils de contrôle et de surveillance, ainsi que de sensibiliser les employés et les sociétaires des SFD. Il est composé d’experts en conformité issus des différentes institutions membres, indépendamment de leur taille ou de leur catégorie.



La première réunion du comité s’est tenue le mardi 4 mars 2024 au siège de l’APSFD-Sénégal, marquant le lancement de ses activités et l’élaboration d’une feuille de route pour la mise en œuvre de ses objectifs.



