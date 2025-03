Sénégal: «Fecci Worma», un livre documentaire pour mieux comprendre le massacre de Thiaroye - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: «Fecci Worma», un livre documentaire pour mieux comprendre le massacre de Thiaroye Publié le mardi 4 mars 2025 | RFI

Tweet

Il y a vingt ans, Yves Monteil, photographe français, se trouvait sur la route de Rufisque, au Sénégal. En passant devant un cimetière, ses amis lui racontent que c’est le cimetière militaire de Thiaroye où reposent des tirailleurs sénégalais, victimes d’un massacre de l’armée française le 1er décembre 1944. On lui explique brièvement que ces hommes ont été tués à la suite des tirs de l'armée alors qu’ils réclamaient le paiement de leurs soldes. Cet épisode reste gravé dans sa mémoire. C'est le point de départ d’une enquête, à la fois photographique et historique, qu’il entame finalement en 2020.



De notre correspondante à Dakar,



Avant de se pencher sur Thiaroye, Yves Monteil avait travaillé sur un sujet similaire : celui du maintien de l’ordre en France. C’est en étudiant les mécanismes de ce maintien de l’ordre qu’il réalise une corrélation directe avec les opérations menées en Afrique, en particulier à Thiaroye. « Lors de mes recherches, j’avais fait le lien entre le maintien de l’ordre moderne et son héritage colonial », explique-t-il. L’idée de raconter l’histoire de Thiaroye en images devient alors une évidence pour ce photographe. Pour lui, c’est un acte de mémoire, un hommage aux tirailleurs sénégalais, souvent oubliés de l’histoire et à une tragédie encore méconnue.