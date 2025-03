Affaire Farba Ngom : Son avocat dénonce des irrégularités - adakar.com

News Politique Article Politique Affaire Farba Ngom : Son avocat dénonce des irrégularités Publié le mardi 4 mars 2025 | senenews.com

Farba Ngom, député-maire d`Agnam, responsable de l`Apr

Membre du pool des avocats de Farba Ngom, le Français Philippe Zeller dénonce, d’après Walf, des irrégularités et des manquements graves dans le dossier de son client.



En effet, selon la robe noire, « le dossier est vide. Il n’y a pas, dans le dossier, les éléments factuels les plus élémentaires qui seraient de nature à justifier, d’une part, l’inculpation de mon client et, d’autre part, son placement sous mandat de dépôt. »



L’avocat dénonce par ailleurs, toujours selon Walf, la levée de l’immunité parlementaire de son client en l’absence de tout rapport. « Sur la base d’éléments inexistants, on place un citoyen député sous mandat de dépôt. Les droits les plus élémentaires qui existent dans une procédure pénale ont été bafoués », fustige Me Philippe Zeller, qui s’interroge sur l’indépendance du pouvoir judiciaire.



Pour rappel, le député Farba Ngom a été placé sous mandat de dépôt après avoir été entendu par le collège des juges d’instruction du Pôle judiciaire financier pour des accusations de « blanchiment, escroquerie sur les deniers publics et association de malfaiteurs ».