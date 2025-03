URGENT! Justice : De la prison ferme pour Madiambal Diagne - adakar.com

URGENT! Justice : De la prison ferme pour Madiambal Diagne Publié le mardi 4 mars 2025

Madiambal Diagne

La Cour d’appel de Dakar a confirmé, ce lundi 3 mars 2025, la condamnation du journaliste Madiambal Diagne pour diffamation à l’encontre de Souleymane Téliko. Cette décision renforce le verdict rendu en première instance, déclarant le patron du groupe Avenir Communication coupable

Souleymane Téliko gagne encore son procès contre Madiambal Diagne. Dans son verdict rendu ce lundi 3 mars 2025, la Cour d’appel de Dakar a confirmé la décision du juge de première instance déclarant le journaliste coupable de diffamation.



Le juge d’appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions. Ainsi, Madiambal Diagne a écopé de trois mois fermes et une amende de 500.000FCfa. Le patron du groupe Avenir communication est aussi condamné à allouer à M. Téliko la somme de 5 millions de FCfa au titre de dommages et intérêts.



Le journaliste est condamné pour avoir déclaré dans une émission que l’actuel directeur général du Centre de formation judiciaire (CFJ) avait été épinglé par un rapport de l’Union européenne pour avoir perçu indûment des indemnités dans le cadre d’une mission des Chambres africaines extraordinaires sur l’affaire Habré.



Dans sa décision rendue le 17 juin 2021, le tribunal correctionnel de Dakar a déclaré. Non satisfait du jugement, il avait fait appel dans l’espoir d’être blanchi. Mais le juge d’appel l’a débouté.





