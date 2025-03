Au Sénégal, des ateliers pour informer sur la mystérieuse «maladie des pêcheurs» - adakar.com

Santé Au Sénégal, des ateliers pour informer sur la mystérieuse «maladie des pêcheurs» Publié le lundi 3 mars 2025 | RFI

C'est une maladie qui a suscité de graves inquiétudes parmi la population au Sénégal, et notamment au sein des pêcheurs. En 2020 et 2021, des centaines d'entre eux ont vu apparaître des boutons et des lésions sur leur corps après avoir pêché. Depuis, le mystère a été résolu grâce à la science, mais il faut désormais communiquer sur le sujet.