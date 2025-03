Le Sénégal veut créer et développer sa filière locale du maïs - adakar.com

Maïs

Le Sénégal veut encourager l'achat de maïs local plutôt que l'importation. Le problème est récurrent pour ce pays qui ne produit pas assez pour nourrir sa population. Mais après une rencontre avec les agro-industriels début février, un protocole d'accord a été trouvé entre la filière maïs et les industriels pour qu'ils achètent au moins 5 000 tonnes au Sénégal.



C'est l'histoire d'un paradoxe. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de tonnes de maïs qui sont importées par les meuniers sénégalais, en particulier ceux qui fabriquent des aliments pour le bétail. Rien qu'en 2024, 500 000 tonnes de la petite céréale jaune ont été achetées à l'étranger, quelquefois en Argentine ou au Brésil, pour un montant de 80 milliards de francs CFA.



Le maïs sénégalais plus cher que celui importé

Pendant ce temps, les producteurs de maïs sénégalais se plaignent de ne pas réussir à écouler leur stock, pour une raison simple : leur maïs est plus cher que celui venu d'ailleurs, en partie parce que les rendements sénégalais sont moins bons. Au Sénégal, on peut produire environ trois tonnes par hectare, alors qu'ailleurs, c'est entre huit et dix tonnes par hectare.

