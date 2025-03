Au Sénégal, des ateliers pour informer sur la mystérieuse «maladie des pêcheurs» - adakar.com

C'est une maladie qui a suscité de graves inquiétudes parmi la population au Sénégal, et notamment au sein des pêcheurs. En 2020 et 2021, des centaines d'entre eux ont vu apparaître des boutons et des lésions sur leur corps après avoir pêché. Depuis, le mystère a été résolu grâce à la science, mais il faut désormais communiquer sur le sujet.



Cinq années durant, le mystère de la « maladie des pêcheurs » est resté entier. Mais il est désormais résolu. Des scientifiques sont parvenus à mettre un nom sur les coupables : l'algue Vulcanodinium rugosum et une toxine qu'elle produit, la Portimine A.



Vulgariser les résultats scientifiques



L'enjeu est maintenant de faire connaître ces enseignements. Dans la banlieue de Dakar, un atelier de restitution a été mis en place. Ils sont une dizaine de pêcheurs et représentants de la profession, près du port de Thiaroye, à s'être déplacés pour écouter Patrice Brehmer, chercheur à l'Institut de Recherche pour le développement. Il a étudié pendant quatre ans cette maladie qui les a tous marqués.