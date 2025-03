Sénégal: le MIAAE clarifie le statut d’une consultante externe - adakar.com

News Politique Article Politique Sénégal: le MIAAE clarifie le statut d’une consultante externe Publié le lundi 3 mars 2025 | Agence de Presse Africaine

Sénégal: le MIAAE clarifie le statut d’une consultante externe

Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) du Sénégal a publié un communiqué concernant l’engagement d’une consultante en communication, suite à des informations circulant sur son statut.



Au Sénégal, le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) a tenu à apporter des précisions concernant le recrutement d’une consultante chargée de renforcer sa communication.



« Cette consultante, originaire de l’espace Cédéao et résidant au Sénégal depuis 15 ans, n’est ni rémunérée par le ministère, ni intégrée à son cabinet, et ne dispose d’aucun bureau au sein de l’institution », précise le document officiel diffusé dimanche.



Le communiqué souligne que ce recrutement a été « initié et financé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) », partenaire technique du ministère, dans le but de « mobiliser une expertise de haut niveau au service des missions du ministère ».



Le MIAAE profite de cette clarification pour réaffirmer « son engagement en faveur de la valorisation des compétences nationales », tout en défendant les principes d’ouverture, d’intégration africaine et de coopération régionale, qualifiés de « moteurs essentiels du développement et du rayonnement du continent ».



Cette mise au point intervient alors que le Sénégal poursuit sa politique de renforcement des capacités institutionnelles, notamment dans le domaine de la diplomatie et de la coopération internationale.



