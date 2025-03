Sénégal: Standard & Poor’s dégrade la note souveraine après les révélations sur la dette - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: Standard & Poor’s dégrade la note souveraine après les révélations sur la dette Publié le dimanche 2 mars 2025 | RFI

© RFI par DR

Sénégal: Standard & Poor`s dégrade la note souveraine après les révélations sur la dette

Tweet

L'économie sénégalaise a été sanctionnée par l'agence américaine Standard & Poor's. La note souveraine du pays a été dégradée, passant de « B+ » à « B », assortie d'une perspective négative. Ces notes servent d'indicateurs de risques aux marchés financiers.



Après Moody's lundi dernier, c'est au tour de Standard & Poor's de dégrader la note sénégalaise. Avec ce « B » octroyé par l'agence américaine Standard & Poor's, le Sénégal va devoir emprunter à un taux d'intérêt plus élevé qu'auparavant.



Révélations de la Cour des comptes

Les révélations par la Cour des comptes sénégalaise sur l'état des finances publiques et sur la dette plus élevée qu'annoncée par les anciennes autorités n'est pas étrangère à cette dégradation. Le rapport de la Cour des Comptes publié le 12 février a pesé lourd dans la balance, la dette atteignant quasiment 106 % du PIB. Les déficits cumulés entre 2019 et 2024 sont deux fois supérieurs aux chiffres officiels.