𝐅𝐄𝐒𝐏𝐀𝐂𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟓 : l𝐞 𝐫é𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐊𝐨𝐮𝐲𝐚𝐭𝐞́ 𝐬𝐚𝐜𝐫é É𝐭𝐚𝐥𝐨𝐧 𝐝’𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐘𝐞𝐧𝐧𝐞𝐧𝐠𝐚

Le clap de fin de la 29e biennale du cinéma a été donné ce 1ᵉʳ mars 2025 par le Président du Faso, Capitaine Ibrahim Traoré, en présence du Premier ministre du Tchad, pays invité d’honneur, Allah-Maye Halina, et de son homologue burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Plusieurs personnalités du monde politique, des professionnels du cinéma, des représentants des organisations internationales étaient également dans l'enceinte du Palais des sports de Ouaga2000, site qui avait aussi abrité l'ouverture le 22 février passé.



Pour l'édition 2025, l’Etalon d’or de Yennenga, couronnement ultime pour le meilleur long métrage de fiction, symbole d’excellence et de créativité, a été attribué au film « Katanga, la danse des scorpions » du Burkinabè Dani Kouyaté. Le réalisateur burkinabè est également lauréat du Prix du public de la RTB. "Je voudrais dédier cet Étalon d'or au vaillant peuple du Burkina Faso et à tous ceux qui sont morts sur le champ de bataille pour défendre notre patrie. La lutte est âpre, mais la victoire est certaine", a affirmé Dani Kouyaté.





Un succès totalement mérité pour ce film qui a su captiver et émouvoir de nombreux cinéphiles. Le film met en scène Katanga, un personnage ambitieux qui assassine le roi afin de s’emparer du trône. Prêt à tout pour conserver son pouvoir, il élimine un à un tous ceux qui menacent son règne. À travers cette œuvre, Dani Kouyaté explore des thèmes universels tels que la trahison, la jalousie, la haine, le complot, l’amour et la révolte, offrant ainsi un regard captivant sur les jeux de pouvoir et leurs conséquences.



En plus de cette récompense suprême, le film avait déjà remporté plusieurs prix spéciaux, dont le prix spécial UEMOA, long métrage fiction et le Prix Sembène Ousmane de la Fondation Ecobank.



L'œuvre a également séduit le jury du prix spécial du Fonds de développement culturel et touristique et le prix de la Critique africaine Paulin Soumanon Vieira.



Le réalisateur burkinabè inscrit ainsi son nom dans les annales de la biennale du cinéma panafricain. Il est le troisième burkinabè lauréat de l’Étalon d’or de Yennenga, après Idrissa Ouédraogo avec son film « Tilaï » en 1991 et Gaston Kaboré avec son film « Buud Yam » en 1997, soit 28 années d'attente pour le peuple burkinabè.



Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a félicité le réalisateur Dani Kouyaté pour son sacre.



"Toutes mes félicitations au réalisateur qui a réussi un beau chef-d'œuvre. On peut dire que c'est véritablement mérité ", a-t-il déclaré. Il s'est également réjoui de l'organisation réussie de la 29e édition du FESPACO, co-organisée avec le Tchad.



" C'est une réussite commune. C'est un symbole fort. Ce n'est qu'un premier pas. Conformément à la vision de nos deux leaders à la tête de nos États, nous avons le devoir de nous engager pour créer davantage de synergies parce que nous faisons face aux mêmes défis. Nous sommes dans les mêmes combats, c'est le combat pour notre souveraineté, c'est le combat pour notre dignité, c'est le combat pour la renaissance de nos peuples, c'est le combat pour la renaissance africaine. C'est un combat que nous allons mener avec beaucoup de détermination sous le leadership de nos deux Chefs d’État", a-t-il fait savoir.



Quant à son homologue tchadien, Allah-Maye Halina, il a félicité le peuple burkinabè pour le sacre de Dani Kouyaté. Pour lui, le choix du Tchad comme pays invité d’honneur est "une marque de confiance et de solidarité, mais surtout une marque de fraternité entre les deux leaders, à savoir Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et le Capitaine Ibrahim Traoré qui ont une vue commune pour le continent africain et une vue commune en ce qui concerne le développement de la culture, des arts et du cinéma dans nos pays respectifs.



La clôture de ce festival a également pris des allures d’hommage au réalisateur malien Souleymane Cissé, double vainqueur de l’Etalon d’or du Yennenga, et président du jury fiction long métrage de la présente édition du FESPACO, brutalement arraché à l'affection des siens et du monde du cinéma, le 19 février 2025, à l'âge de 84 ans.



Selon le Délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, la 30e édition de la biennale du cinéma panafricain se déroulera du 27 février au 6 mars 2027 à Ouagadougou, capitale du cinéma.





