Musée Prophète Mouhammad à Dakar

A quelques heures, du début du mois sacré du ramadan, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a inauguré à Dakar un musée consacré à la vie et à l’œuvre du Prophète Mouhammad, un projet soutenu par l’Arabie saoudite et visant à renforcer les liens culturels et spirituels entre les nations musulmanes.



