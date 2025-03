Sénégal: l’ex-président Macky Sall «ne peut pas échapper à la justice», assure le gouvernement - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal: l’ex-président Macky Sall «ne peut pas échapper à la justice», assure le gouvernement Publié le samedi 1 mars 2025 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal, la contre offensive des amis de Macky Sall

Tweet

Au Sénégal, le gouvernement répond à Macky Sall après sa dénonciation d'un « procédé politique » à propos d'un rapport de la Cour des comptes mettant en cause sa gestion des finances publiques. Moustapha Ndiack Sarré, ministre et porte-parole du gouvernement, affirme que le président de la République de 2012 à 2024 « fera face à la justice » et peut être « considéré comme le chef de gang qui a commis des actes criminels ». Macky Sall sera convoqué devant la justice, assure le gouvernement.



L'ex-président Macky Sall, qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024, « sera appelé devant la justice » en raison de ses « actes extrêmement graves » dans la gestion du pays, a affirmé vendredi 28 février le gouvernement sénégalais, qui l'accuse d'être responsable des « faux chiffres » révélés dans un récent rapport sur les finances publiques.