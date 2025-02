Afrique: offensive diplomatique du Qatar - adakar.com

Afrique: offensive diplomatique du Qatar Publié le vendredi 28 fevrier 2025 | Agence de Presse Africaine

En l’espace d’un mois, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères du Qatar, a rencontré quatre chefs d’État africains, signalant une intensification sans précédent de la présence diplomatique qatarie sur le continent.



Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu jeudi en audience Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères du Qatar, dans le cadre d’une tournée diplomatique qatarie qui a impliqué quatre pays africains stratégiques en moins d’un mois.



Cette rencontre au Palais présidentiel de Dakar s’inscrit dans une offensive diplomatique remarquée de Doha, l’émissaire qatari ayant successivement été reçu par le Président nigérien Abdourahamane Tiani le 24 février, le chef de la Transition malienne Assimi Goïta le 26 février, et auparavant par le Président rwandais Paul Kagame le 31 janvier.



Lors de son entretien avec le Président sénégalais, les deux hommes ont réaffirmé la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines économiques et commerciaux, en la hissant à un niveau supérieur, selon le communiqué de la présidence sénégalaise. Le chef de l’État sénégalais a profité de cette occasion pour inviter les investisseurs qatari à contribuer à la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », un cadre stratégique de développement à long terme.



Un ancrage qatari renforcé en Afrique



Au Mali, le général Assimi Goïa a reçu du diplomate qatari un message de solidarité et d’amitié de l’Émir du Qatar, en présence du ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et du ministre de l’Économie Alousséni Sanou. Au Niger, l’audience s’est déroulée en présence du général de Corps d’Armée Salifou Mody, ministre d’État à la Défense nationale.



Cette tournée diplomatique survient dans un contexte de reconfiguration géopolitique en Afrique, marqué par un retrait progressif de l’influence occidentale dans certaines régions, notamment au Sahel, ouvrant ainsi des opportunités pour de nouveaux partenariats avec les pays du Golfe.



Le Qatar, déjà actif en Afrique de l’Est avec d’importants investissements au Rwanda, en Somalie et au Soudan, cherche à consolider son influence au Sahel, une région clé où ses relations avec le Mali et le Niger se sont intensifiées. Doha joue un rôle diplomatique majeur dans les processus de paix, notamment au Darfour, et a multiplié les accords dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de la sécurité alimentaire.



En décembre 2023, le Qatar a signé un protocole d’accord avec le Rwanda pour la construction d’un nouveau hub logistique, confirmant ainsi son ancrage dans la région. Par ailleurs, Qatar Airways a renforcé sa présence en Afrique, ajoutant des liaisons vers plusieurs capitales du continent, témoignant d’une stratégie globale d’expansion qatarie.



Une offensive diplomatique aux visées économiques et stratégiques



L’Afrique représente un espace d’opportunités économiques pour Doha, qui cherche à diversifier ses partenariats au-delà de l’Asie et de l’Europe. Le Fonds souverain du Qatar (QIA) a intensifié ses investissements dans les infrastructures, l’agriculture et les énergies renouvelables sur le continent.



En novembre 2022, le Qatar a accueilli le premier sommet « Qatar-Afrique », rassemblant des dirigeants africains et des investisseurs qataris. Cette initiative visait à renforcer les liens bilatéraux et à encourager les investissements croissants dans les domaines des technologies, de la logistique et de la finance islamique.



Avec cette nouvelle tournée diplomatique, Doha confirme sa volonté de s’imposer comme un acteur incontournable en Afrique, combinant diplomatie, économie et médiation politique pour étendre son influence sur le continent.



