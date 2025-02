CAN U17 : les Lionceaux prêts à relever le défi - adakar.com

Publié le vendredi 28 fevrier 2025

Après une participation réussie à un tournoi amical à Casablanca, au Maroc, les Lionceaux du Sénégal intensifient leur préparation en vue de la Coupe d’Afrique des Nations U17.



Les jeunes sénégalais poursuivent leur préparation avec une grande détermination pour la CAN U17, qui se déroulera du 30 mars au 19 avril. Après une performance impressionnante à Casablanca, où ils sont restés invaincus, les jeunes Lions débutent la dernière phase de leur préparation à Dakar. Le sélectionneur Pape Ibrahima Faye a exprimé sa satisfaction concernant les progrès réalisés par ses joueurs. « Nous avons battu la Zambie 5-0, fait match nul contre le Maroc et remporté la victoire contre l’Égypte. C’est très prometteur, mais il reste encore du travail », a déclaré l’entraîneur à CAF Online.



Le staff technique met l’accent sur l’amélioration continue, en particulier sur les aspects tactiques, physiques et mentaux. Les Lionceaux enchaînent les séances d’entraînement et prévoient plusieurs matchs tests contre la sélection U20 et des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 du Sénégal pour perfectionner leur jeu. Ces rencontres leur permettront de renforcer leur condition physique et d’affiner les derniers détails avant la compétition.



L’équipe envisage également de participer à un tournoi international en Turquie pour diversifier les oppositions. « Nous avons soumis notre plan et espérons pouvoir y participer. Ce serait une belle opportunité pour les joueurs », a ajouté Faye. Avec l’ambition d’un doublé en tête, les joueurs et le staff restent concentrés afin d’arriver au Maroc dans les meilleures conditions.



