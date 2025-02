Au Sénégal, gouvernement et syndicats réunis pour construire un dialogue social - adakar.com

Au Sénégal, gouvernement et syndicats réunis pour construire un dialogue social Publié le vendredi 28 fevrier 2025 | RFI

Au Sénégal, les autorités cherchent à répondre à la gronde sociale qui monte depuis plusieurs mois et se matérialise depuis le début de l’année par des grèves, notamment dans le secteur universitaire ou de la santé et même la menace d’une grève générale. Une réunion tripartite avait lieu ce jeudi 27 février entre le gouvernement, les syndicats et le patronat.



Le Premier ministre Ousmane Sonko organisait ce jeudi 27 février dans l'après-midi à Dakar une rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat pour redonner du souffle au dialogue social.



Pendant trois heures, syndicalistes, patrons et ministres se sont succédé à la tribune pour établir le diagnostic de la crise que traverse le Sénégal et formuler leurs demandes. Après avoir écouté tout le monde, le Premier ministre Ousmane Sonko prend la parole : « Il faut qu'on s'entende sur le consensus, parce qu'aucun pays n'a décollé sans consensus fort, et c'est pourquoi j'avais tenu à ce format. Tout le système social, la protection des travailleurs, le nouveau Code du travail, la justice et l'équité dans les systèmes de rémunération, on va y travailler ensemble. Mais ça se construit, ça ne tombe pas du ciel. Et ça, nous voulons le faire en toute transparence. »