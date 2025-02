Primature : Ousmane Sonko affiche sa volonté de rencontrer les syndicats et le patronat pour surmonter les défis actuels - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Primature : Ousmane Sonko affiche sa volonté de rencontrer les syndicats et le patronat pour surmonter les défis actuels Publié le jeudi 27 fevrier 2025 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Installation du Comité de commémoration du 80ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye

Dakar, le 17 août 2024 - Le Premier ministre Ousmane Sonko a installé officiellement le Comité de commémoration du 80ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye présidé par le Professeur Mamadou Diouf. Tweet

Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, sera face au patronat et aux syndicats ce jeudi à 15 heures à Dakar. Cette réunion, aux dires de Ousmane Sonko, est très importante pour établir un dialogue « sincère et franc » dans un contexte de tensions sociales et de défis économiques majeurs du pays.



« Nous devons nous attaquer ensemble aux problèmes urgents, mais il est également nécessaire d’être intransigeants face à des demandes qui pourraient compromettre la stabilité économique », a souligné le Premier ministre.



Le Premier ministre, à travers ce processus, fait montre de sa volonté de mobiliser toutes les forces vives de la nation pour surmonter les défis actuels. Il veut ainsi maintenir une ligne ferme face aux revendications économiques afin que les discussions permettent de poser les bases d’un pacte de stabilité.



Le gouvernement n'a qu'un objectif en initiant cette rencontre, renforcer la cohésion nationale et concevoir une feuille de route pour des négociations qui permettront de stabiliser la situation socio-économique du pays.



Quant aux syndicats, ils souhaitent qu'il y ait des engagements concrets de la part gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais.



Cette démarche, rappelle-t-on, s'inscrit dans le cadre d’un effort gouvernemental qui vise à trouver des solutions durables aux préoccupations des travailleurs et des employeurs, notamment en matière de conditions de travail et de rémunération.



Koné Mamadou