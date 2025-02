Le Sénégal inaugure un musée dédié au Prophète Mouhammad à Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Sénégal inaugure un musée dédié au Prophète Mouhammad à Dakar Publié le jeudi 27 fevrier 2025 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par MC

Dialogue politique de haut niveau des Nations Unies sur l`éducation: l`intégralité du discours du président Bassirou Diomaye Faye

Tweet

Bassirou Diomaye Faye, a inauguré mardi à Dakar un musée consacré à la vie et à l’œuvre du Prophète Mouhammad, un projet soutenu par l’Arabie saoudite pour renforcer les liens culturels et spirituels entre nations musulmanes.



Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a inauguré mardi à Dakar un musée consacré à la vie et à l’œuvre du Prophète Mouhammad, un projet soutenu par l’Arabie saoudite et visant à renforcer les liens culturels et spirituels entre les nations musulmanes.



« Aujourd’hui, j’ai inauguré à Dakar un musée exceptionnel dédié à la vie et à l’œuvre du Prophète Mouhammad, un modèle intemporel de miséricorde, de justice et de paix », a déclaré Bassirou Diomaye Faye lors de la cérémonie d’ouverture.



Le chef de l’État sénégalais a exprimé la gratitude du Sénégal envers le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et le prince héritier Mohammed bin Salman pour leur soutien à la réalisation de ce projet. « Je tiens à exprimer, au nom de la Nation sénégalaise, ma profonde gratitude au Serviteur des deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, ainsi qu’à Son Altesse Royale le Prince Héritier Mohammed bin Salman, pour leur engagement constant en faveur du rayonnement de l’Islam et leur précieux soutien à la réalisation de ce projet », a-t-il ajouté.



Le musée se veut un centre de savoir et de transmission destiné à promouvoir une meilleure compréhension de l’héritage du Prophète et à servir de vecteur de paix et de fraternité. « Que ce musée soit une source d’inspiration pour tous, un pont vers une meilleure compréhension entre les cultures et un vecteur de paix et de fraternité », a affirmé le président Faye.



L’inauguration de cet espace intervient alors que le Sénégal, pays à majorité musulmane, renforce ses relations avec l’Arabie saoudite dans les domaines religieux et éducatifs.



AC/Sf/APA