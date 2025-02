Afrique : vers un fonds vert pour la résilience et la durabilité - adakar.com

Afrique : vers un fonds vert pour la résilience et la durabilité Publié le jeudi 27 fevrier 2025

27 février 2025



Le Fonds de développement de la CARICOM (CDF) et la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) ont signé un accord de subvention d’un montant de €708 000 pour soutenir la mise en place d’une facilité verte pour la résilience et la durabilité (GRSF).



L’accord de subvention au profit du développement durable des Caraïbes a été officialisé à l’occasion de la session plénière de la 48e réunion ordinaire de la conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM, qui s’est tenue récemment au Wyndham Grand Barbados Sam Lord’s Castle.



L’engagement du GRSF à fournir un financement mixte, un financement concessionnel et d’autres options de financement commercial soutient directement le développement de la CARICOM en renforçant la résilience, la durabilité et l’adaptabilité économique de la région. En offrant des solutions financières flexibles, le fonds permet aux États membres de la CARICOM d’investir dans les infrastructures critiques, les projets d’adaptation au changement climatique et les initiatives de développement durable. Cette approche stratégique s’aligne sur la vision de la CARICOM pour une région plus résiliente et autosuffisante, assurant une croissance à long terme tout en atténuant les vulnérabilités environnementales et économiques.



M. Rodinald Soomer, PDG du Fonds de développement de la CARICOM, a souligné l’importance du partenariat pour faire avancer le programme de développement durable des Caraïbes.



« Cette subvention d’Afreximbank permettra au CDF de renforcer son soutien aux États membres de la CARICOM qui doivent faire face aux défis environnementaux et économiques urgents de notre époque. La Facilité verte pour la résilience et la durabilité est une étape essentielle pour assurer la résilience à long terme et la durabilité économique », a-t-il dit.



Pour sa part, le Professeur Oramah, Président d’Afreximbank et du Conseil d’administration de la Banque, a fait remarquer : « Le GRSF fournira un moyen de catalyser et de mobiliser des investissements pour soutenir les pays des Caraïbes confrontés à des défis économiques et budgétaires découlant de l’impact de phénomènes météorologiques défavorables fréquents et intenses associés au changement climatique. Il servira également de mécanisme de financement des pertes et dommages liés au climat et de renforcement de la résilience qui atténuera les impacts et donnera aux États membres de la Communauté des Caraïbes les moyens de faire face à ces défis, en vue de combler le déficit de financement de la résilience de 20 milliards de dollars US dans la région ».



Afreximbank et le CDF ont consolidé leur partenariat stratégique en août 2023 par un protocole d’accord et l’acquisition par le CDF de parts dans le capital de la Banque multilatérale de développement, démontrant ainsi un engagement mutuel en faveur d’une collaboration future.



L’accord de subvention a été signé lors de la 48e réunion ordinaire de la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM qui a réuni les dirigeants régionaux pour discuter de questions urgentes, y compris la relance économique, l’action climatique et le développement durable. La signature de l’accord de subvention marque une étape importante dans le renforcement de la coopération régionale et internationale pour une croissance durable.



Le CDF reconnaît que les défis de développement de la région deviennent de plus en plus complexes, et que la plupart de ces problèmes peuvent être résolus par des solutions basées sur le marché. L’équipe d’innovation financière du CDF travaille à élargir la collaboration avec divers secteurs et à établir des approches novatrices qui catalysent les investissements dans les pays, les régions, les secteurs et les communautés défavorisés.

De plus en plus, les investisseurs et les entreprises recherchent de nouvelles opportunités sur les marchés émergents. Toutefois, l’investissement dans ces marchés est complexe et le CDF a un rôle important à jouer dans la mobilisation des investissements dans les zones à fort impact. Encourager ces investissements nécessite de nouvelles formes de collaboration. Depuis sa création, le CDF collabore avec plusieurs partenaires à la réalisation de son mandat. Plus récemment, il a également établi un partenariat avec l’USAID pour la mise en place du Fonds pour la résilience de la Communauté des Caraïbes (CCRF), un fonds de financement mixte visant à mobiliser des capitaux auprès des institutions commerciales, des institutions de financement du développement et des investisseurs à impact en faveur de la résilience climatique et de la durabilité économique dans la région des Caraïbes.



