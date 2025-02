Football : Gana Gueye atteint les 200 matchs avec Everton - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football : Gana Gueye atteint les 200 matchs avec Everton Publié le jeudi 27 fevrier 2025 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Idrissa Gana Guèye, milieu de terrain des Lions

Tweet

Idrissa Gana Gueye a franchi la barre des 200 matchs avec Everton en Angleterre, lors du match contre Brentford qui s’est soldé par un nul.



À 35 ans, Gana Gueye, toujours aussi performant, continue de briller au sein de l’équipe dirigée par David Moyes.



Le milieu de terrain sénégalais franchit ainsi un cap important avec Everton ce mercredi, en disputant son 200e match avec les Toffees lors du match nul 1-1 contre Brentford, dans le cadre de la 27e journée de Premier League.



Ce match a marqué une étape symbolique dans la carrière de l’ancien joueur de Lille, d’Aston Villa et du Paris Saint-Germain. Il a débuté son aventure avec Everton en 2016. Le 25 février 2017, le milieu sénégalais inscrit son premier but avec les Toffees lors d’un match de Premier League face à Sunderland (2-0). Au terme de la saison 2018-2019, il quitte Everton après avoir inscrit quatre buts en cent-huit matchs toutes compétitions confondues en l’espace de trois saisons sous le maillot des Toffees.



En septembre 2022, il fait son retour et retrouve son club d’origine, où il s’est imposé comme un leader au milieu de terrain. Cette saison, il réalise une prestation remarquable pour un joueur de son âge. Avec sa régularité et son impact sur le jeu, il continue d’être un pilier essentiel pour Everton.



SS/ac/Sf/APA