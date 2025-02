Sénégal : réussite d’un traitement au laser des calculs rénaux - adakar.com

Publié le jeudi 27 fevrier 2025 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Docteur et médecin

L’hôpital de Saint-Louis innove avec un traitement laser des calculs rénaux, une avancée majeure pour la prise en charge urologique dans la région.



L’hôpital de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, a récemment réalisé une avancée médicale majeure en réussissant un traitement endoscopique au laser des calculs rénaux, une technique innovante et mini-invasive permettant de fragmenter les calculs sans recourir à une chirurgie ouverte.



Cette première intervention dans la région illustre non seulement une montée en compétence des équipes médicales locales, mais aussi l’intégration de technologies de pointe dans le système de santé sénégalais, écrit l’hôpital sur sa page Facebook.



Le Pr Yaya Sow, professeur émérite et expert en urologie, a joué un rôle clé dans l’introduction de cette nouvelle méthode. Il est largement reconnu pour son expertise et son implication dans la formation des praticiens locaux.



Le Dr Thiam, chef du service d’urologie de l’hôpital, a supervisé l’intervention, veillant à son bon déroulement et garantissant son succès. L’équipe médicale, composée de chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et techniciens, a contribué de manière décisive à la mise en œuvre de cette innovation.



Cette réussite marque une étape importante dans la modernisation des équipements médicaux de l’hôpital de Saint-Louis et dans l’amélioration de la prise en charge des maladies urologiques, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour les patients de la région.



