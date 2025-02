Cédéao : $2,2 millions pour former 3850 jeunes en agriculture - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Cédéao : $2,2 millions pour former 3850 jeunes en agriculture Publié le jeudi 27 fevrier 2025 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par Dr

La CEDEAO

Tweet

La Cédéao a octroyé un don de 2,238 millions de dollars à des centres agricoles pour former 3 850 jeunes, dont 40% de femmes, afin de stimuler l’emploi dans l’agriculture. La remise a eu lieu le 25 février 2025 à Porto Novo, au Bénin.



La Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a accordé un don de 2,238 millions de dollars à dix centres de recherche agricole et cinq centres d’agroécologie dans la région, a appris APA mercredi.



Cette subvention vise à former 3 850 jeunes, dont 40% de femmes, pour stimuler l’emploi dans les chaînes de valeur agricoles en Afrique de l’ouest. Elle est destinée à dix centres de recherche agricole et cinq centres d’agroécologie et de production biologique, y compris les centres Songhaï, explique la commission sur son compte X.



Cette subvention rentre dans le cadre de la Stratégie régionale pour l’emploi des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles de la Cédéao. La remise a eu lieu le 25 février 2025 à Porto Novo, au sud du Bénin.



L’initiative s’inscrit dans la volonté de l’organisation régionale de « stimuler l’emploi » et renforcer les capacités des jeunes dans les secteurs agricoles clés de l’Afrique de l’ouest.



ODL/ac/Sf/APA