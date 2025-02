Sénégal: le président Bassirou Diomaye Faye lance le «New Deal Technologique» pour accélérer la transformation numérique - adakar.com

Un « New Deal Technologique » : c’est la terminologie officielle au Sénégal pour qualifier le plan de transformation numérique du pays lancé le 24 février par les autorités. Inscrit dans l’agenda Sénégal Vision 2050, porté par le président Bassirou Diomaye Faye pour transformer l'économie du pays, ce programme vise à démocratiser l’accès à internet, digitaliser l’administration et renforcer la souveraineté numérique du pays. Les défis sont nombreux.



Ce « New Deal Technologique » repose sur quatre piliers, à commencer par la souveraineté numérique, qui vise à réduire la dépendance aux technologies étrangères, en particulier dans le domaine sensible du traitement des données.