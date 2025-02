Sénégal : visite d’Anna Bjerde autour du partenariat avec la BM - adakar.com

Publié le mercredi 26 fevrier 2025

Sénégal : visite d'Anna Bjerde autour du partenariat avec la BM

Anna Bjerde, la directrice générale des opérations de la Banque mondiale,

La directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Bjerde, arrive mercredi dans la capitale sénégalaise où elle effectue une visite officielle de trois jours, autour du nouveau Cadre de partenariat pays.



Anna Bjerde, directrice générale des opérations de la Banque mondiale, effectue une visite officielle au Sénégal du 26 au 28 février. Cette mission a pour but de « consolider le dialogue avec les autorités ainsi que les parties prenantes, notamment des acteurs de la société civile et du secteur privé », afin de renforcer le soutien de l’institution au développement socio-économique du pays, affirme un communiqué du bureau ouest-africain de l’institution de Breton Wood transmis à APA.



La visite s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du nouveau Cadre de partenariat pays entre la Banque mondiale et le Sénégal. Mme Bjerde s’entretiendra avec plusieurs responsables, dont le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que des membres du gouvernement, des leaders du secteur privé et des personnalités de la société civile.



Lors de cette mission, la Banque mondiale réaffirmera son engagement dans plusieurs domaines clés pour le Sénégal, notamment en « mettant l’accent sur une participation accrue du secteur privé comme catalyseur de croissance » et en créant « des opportunités d’emploi, avec un accent particulier sur l’insertion professionnelle des jeunes ».



En outre, la Banque mondiale promet d’accompagner le gouvernement du Sénégal dans ses efforts visant à « renforcer la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques », à la suite de la récente publication du rapport de la Cour des comptes accablant la gestion des deniers publics sous l’ancien régime, entre 2019 et mars 2024. Un autre point majeur sera la mise en œuvre du « Pacte National pour l’Énergie », visant un accès universel à l’électricité d’ici 2030.



Le portefeuille de la Banque mondiale au Sénégal comprend actuellement 21 projets d’investissement nationaux d’un montant total de trois milliards de dollars, ainsi que 11 opérations régionales pour 834,5 millions de dollars, tous financés par l’Association internationale de développement (IDA).



Du côté de la Société financière internationale (IFC), le portefeuille atteint 483 millions de dollars, tandis que les engagements bruts de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) s’élèvent à 773,8 millions de dollars.



Anna Bjerde, forte de plus de 30 ans d’expérience dans le développement international et les partenariats public-privé, dirige les opérations de la Banque mondiale. Elle supervise un portefeuille global de 340 milliards de dollars et a récemment lancé des programmes ambitieux, notamment la Mission 300, visant à fournir un accès à l’électricité à 300 millions de personnes en Afrique d’ici 2030.



Avant de rejoindre la Banque mondiale en 1997, la Suédoise, titulaire d’un master en commerce et économie de l’Université de Stockholm, était consultante senior en stratégie pour Gemini Consulting à Londres.



