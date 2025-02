Implication dans l’affaire des 91 milliards : Le démenti formel de Racine Sy - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Implication dans l’affaire des 91 milliards : Le démenti formel de Racine Sy Publié le mardi 25 fevrier 2025 | seneweb

© aDakar.com par DG

L`IPRES lance ses cartes biométriques en faveur des retraités

Dakar, le 6 septembre 2019 - L`Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) a procédé, jeudi, au lancement de ses cartes biométriques. Elles sont destinées aux retraités pensionnaires de l`institution. Photo : Mamadou Racine Sy, Président du Conseil d`administration de l`IPRES Tweet

La cellule de communication de Racine Sy dément formellement le journal L’Observateur, qui lui fait référence à dans l’affaire des 91 milliards Fcfa, sur sa Une ce lundi. Dans un communiqué reçu à Seneweb, Racine Sy fait savoir qu’il n’a jamais été visé dans un quelconque réquisitoire pour complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux portant sur un montant de 91 milliards FCFA.



"MISE AU POINT



Affaire des 91 milliards, Racine SY aucunement concerné





À la UNE de l’édition de ce lundi 24 février 2025, le journal l’Observateur a titré,faisant référence notamment à Monsieur Racine SY : « Ils sont poursuivis pour complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux portant sur un montant de 91 milliards cfa ».

La Cellule de Communication de Monsieur Mamadou Racine SY apporte un démenti formel à cette information.



En effet , le sieur Mamadou Racine SY, acteur de développement reconnu depuis plus trente ans, n’a jamais été visé dans un quelconque réquisitoire pour complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux portant sur un montant de 91 milliards fr cfa.



Cette information savamment distillée par voie de presse et mise en exergue à la Une dans l’unique intention de nuire ne sera pas sans suite judiciaire.



Aucun réquisitoire visant de telles infractions avec un montant pareil à l’encontre du nommé Mamadou Racine SY n’existe.

Monsieur SY reste un acteur du secteur privé qui n’a jamais géré des deniers publics .

Mieux, il est en mesure de justifier à tout moment son patrimoine.



LA CELLULE COMMUNICATION DE MAMADOU RACINE SY"