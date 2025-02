Que sait-on de l’accord signé à Bissau entre le Sénégal et le MFDC ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Que sait-on de l’accord signé à Bissau entre le Sénégal et le MFDC ? Publié le mardi 25 fevrier 2025 | bbc

© Autre presse par DR

Que sait-on de l`accord signé à Bissau entre le Sénégal et le MFDC ?

Tweet

Le Sénégal et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) ont conclu un accord ce dimanche 23 février 2025 à Bissau, consolidant les acquis notés ces dernières années.



En visite en Guinée Bissau, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a assisté à la clôture des négociations suivie de la signature de l’accord conclu entre le Sénégal, représenté par le Comité ad hoc pour la paix en Casamance et le Comité provisoire des ailes politiques et combattantes unifiées du Mouvement des Forces démocratiques de la Casamance (MFDC).



Selon le Bureau d’Information et de la Communication du gouvernement sénégalais (BIC-GOUV), le texte paraphé sous l’égide du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló est une suite de l’accord signé en août 2022, par le gouvernement sénégalais avec César Atoute Badiate, chef de la troisième faction (Front Sud), qui s’était engagé à déposer les armes.



Cet événement s’inscrit dans une série d’initiatives visant à mettre fin au conflit en Casamance, une région du sud du Sénégal marquée par une rébellion séparatiste depuis 1982.