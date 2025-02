Sénégal : Diomaye exalte le rôle stratégique de l’élevage - adakar.com

Sénégal : Diomaye exalte le rôle stratégique de l'élevage Publié le samedi 22 fevrier 2025 | Agence de Presse Africaine

Entre tradition pastorale et modernité économique, l’élevage sénégalais se trouve au cœur des ambitions présidentielles de souveraineté alimentaire. La journée dédiée au secteur a été l’occasion de plaider pour “un élevage compétitif et durable”.



À l’occasion de la journée nationale de l’élevage ce samedi 22 fevrier, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l’importance cruciale du secteur pour le développement du pays, mêlant tradition et ambitions économiques.



« L’élevage est bien plus qu’un secteur économique : il incarne nos traditions, notre résilience et notre ambition de souveraineté alimentaire », a déclaré le chef de l’État sénégalais dans un message partagé sur ses réseaux sociaux. S’adressant directement aux acteurs du secteur, il a souligné leur rôle central : « Vous êtes au cœur de notre vision pour un Sénégal souverain et prospère ».



Le président Faye a appelé à une mobilisation collective pour « un élevage compétitif et durable », fixant ainsi le cap d’une modernisation respectueuse des traditions pastorales du pays.



Cette déclaration s’inscrit dans la stratégie nationale de développement de l’élevage, secteur crucial pour l’économie sénégalaise et l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire.



