Sénégal: fin du soutien aux clubs en compétitions africaines (officiel) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sénégal: fin du soutien aux clubs en compétitions africaines (officiel) Publié le samedi 22 fevrier 2025 | Agence de Presse Africaine

© AFP par ISSOUF SANOGO

Avec l`élection de Faye au Sénégal, le franc CFA un peu plus menacé

Tweet

L’État sénégalais recentre sa politique sportive sur les équipes nationales au lieu des compétitions interclubs africaines. Une décision qui intervient alors que près de 5 milliards FCFA sont alloués aux compétitions internationales en 2025, dont 2,2 milliards pour les qualifications au Mondial 2026 de football.



Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a mis fin au débat qui agitait la place publique. Dans un communiqué publié ce 21 février 2025 transmis à APA, il annonce que « l’État a décidé de se concentrer exclusivement sur la prise en charge des différentes équipes nationales engagées dans les compétitions internationales ».



Cette nouvelle orientation marque une rupture avec la pratique antérieure. En 2024, l’État avait accordé « 212 millions 467 200 FCFA » pour soutenir les clubs masculins et féminins participant aux compétitions interclubs africaines, sur une enveloppe globale de « 7 milliards FCFA ».



Pour 2025, le budget des compétitions internationales s’élève à « 4 milliards 969 millions 211 648 FCFA », dont « 2 milliards 253 millions 452 814 FCFA » sont destinés aux qualifications pour la Coupe du monde 2026 de football.



Le ministère invite désormais « les différentes fédérations sportives, notamment celles où la professionnalisation est déjà en vigueur, à travailler à mieux soutenir le développement de leur discipline au niveau local ». Il rappelle néanmoins que l’État maintient ses « investissements lourds » dans « la construction et l’entretien des infrastructures sportives ».



AC/APA