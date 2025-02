BAD: cinq candidats en lice pour la présidence - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie BAD: cinq candidats en lice pour la présidence Publié le samedi 22 fevrier 2025 | RFI

© Autre presse par DR

La Banque africaine de développement (BAD)

Tweet

Ils seront finalement cinq : une femme et quatre hommes à se disputer le poste de président ou présidente de la Banque africaine de développement, l’un des piliers du financement des infrastructures en Afrique, des autoroutes aux parcs solaires, à l’issue du deuxième mandat du Nigérian Akinwumi Adesina. Profil rapide des candidats retenus ce vendredi par la BAD, et que les États africains et non africains actionnaires de la banque, devront départager en mai prochain.