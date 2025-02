Sénégal: Ousmane Sonko appelle à «un sursaut» après les manquements pointés par la Cour des comptes - adakar.com

Sénégal: Ousmane Sonko appelle à «un sursaut» après les manquements pointés par la Cour des comptes Publié le samedi 22 fevrier 2025 | RFI

Ousmane Sonko, président de PASTEF

Le Premier ministre a participé ce vendredi 21 février aux premières questions d'actualité au gouvernement depuis les élections législatives de novembre dernier. Un exercice lors duquel Ousmane Sonko est longuement revenu sur la situation économique et sociale particulièrement tendue dans le pays.



Avec notre correspondant à Dakar, Gwendal Lavina



Lors de cette séance de questions au gouvernement qui a duré 2h30 devant une assemblée largement acquise à sa cause - sa formation y dispose de 130 des 165 sièges de députés -, onze questions en tout ont été posées au chef du gouvernement : huit par la majorité, trois par l'opposition. Le principal sujet était le rapport de la Cour des comptes publié la semaine dernière et mettant en cause la gestion des finances par les autorités sortantes sur la période 2019-2024.



Lors de sa première réponse, le Premier ministre, Ousmane Sonko, s'est montré très grave, appelant ses concitoyens à un « sursaut face à un rapport particulièrement catastrophique et inquiétant ». « Comme on dit, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge et le dépasser. Ce qui ressort de ce rapport est particulièrement catastrophique pour ce pays, particulièrement inquiétant et nécessite de la part de nous tous, citoyens sénégalais, un sursaut. Un vrai sursaut », a-t-il notamment déclaré.