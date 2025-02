Abrogation de la loi d’amnistie : La réponse ferme du député premier vice-président Ismaila Diallo à Thierno Alassane Sall - adakar.com

News Politique Article Politique Abrogation de la loi d’amnistie : La réponse ferme du député premier vice-président Ismaila Diallo à Thierno Alassane Sall Publié le vendredi 21 fevrier 2025 | Senogo

© Autre presse par DR

Le député Dr Ismaila Diallo, Premier vice-président de l’Assemblée nationale

Le député Dr Ismaila Diallo, Premier vice-président de l’Assemblée nationale, répond fermement aux déclarations de son collègue Thierno Alassane Sall en rappelant la position claire du gouvernement et du groupe parlementaire de Pastef sur la question de l’amnistie.



Dans un post publié sur sa page Facebook, Dr Ismaila Diallo met en lumière les intentions du président Diomaye et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, de réformer la loi d’amnistie en excluant les crimes graves.



Texte in extenso :



M. Thierno Alassane Sall,

Je vous rappelle que ton agenda n’est ni celui du groupe parlementaire de Pastef , encore moins du gouvernement.

Dès le début de son mandat, lors d’un Conseil des ministres, le président Diomaye a clairement exprimé sa volonté d’abroger la loi d’amnistie. Son Premier ministre, Ousmane Sonko, a confirmé cette orientation à l’occasion de sa Déclaration de Politique Générale (DPG), en précisant que cette abrogation serait partielle.

