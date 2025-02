Sénégal : Sonko promet de récupérer les biens publics « bradés » - adakar.com

Ousmane Sonko, président de PASTEF

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s’est exprimé ce vendredi devant l’Assemblée nationale lors de la séance des questions d’actualité, dévoilant un vaste programme d’audits en cours sur la gestion de l’État sous le précédent régime.



Dans un long exposé détaillé, le chef du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko a présenté les résultats préliminaires des investigations menées dans de nombreuses institutions et des programmes publics, révélant des irrégularités importantes dans la gestion du patrimoine immobilier et foncier de l’État.



Parmi les anomalies relevées figurent des « transactions inacceptables » sur des biens publics, notamment la cession controversée de la prison de Rebeuss et le morcellement du terrain du tribunal. Le Premier ministre a également cité plusieurs immeubles cédés gratuitement ou donnés illicitement en bail.



« Tous les patrimoines immobiliers et fonciers bradés seront restitués au peuple sénégalais », a assuré M. Sonko, annonçant que des procédures d’annulation sont en cours.



Le chef du gouvernement a par ailleurs évoqué une commission spéciale chargée d’examiner les contrats et conventions passés sous le régime précédent, concernant notamment les marchés publics et les concessions minières et pétrogazières. Selon lui, les premiers résultats révèlent « la place insoupçonnée et inacceptable qu’a occupé l’affairisme d’État » durant les douze dernières années.



De nouveaux audits sont actuellement en cours, notamment sur l’aéroport international Blaise Diagne, Air Sénégal International et divers services de la présidence de la République, dans ce qui constitue, selon le Premier ministre, « une première au Sénégal ».



