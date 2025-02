Washington confirme le rôle clé de Dakar dans sa stratégie aérienne - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Washington confirme le rôle clé de Dakar dans sa stratégie aérienne Publié le jeudi 20 fevrier 2025 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par DR

Transport: le Sénégal renforce son réseau aéroportuaire et sa flotte aérienne avec l`arrivée de nouveaux avions

Tweet

Le général James B. Hecker a souligné mercredi l’importance de Dakar dans le dispositif aérien des États-Unis en Afrique, tout en mentionnant d’autres points stratégiques sur le continent.



Le point le plus occidental de l’Afrique, Dakar, conserve une position stratégique majeure dans le dispositif aérien américain, a déclaré mercredi le commandant des Forces aériennes américaines en Europe et en Afrique (USAFE-AFAFRICA).



« C’est très important pour nous sur le plan stratégique », a souligné le général James B. Hecker lors d’une conférence de presse animée dans le cadre du Symposium 2025 des chefs d’état-major de l’air africaine, précisant toutefois que d’autres points du continent revêtent également une importance particulière.



Le général a indiqué que les États-Unis continuent « à travailler avec les pays pour pouvoir prendre ces points stratégiques et les utiliser de manière positive, au bénéfice de toute l’Afrique ».



Cette déclaration intervient dans un contexte de renforcement de la présence américaine en Afrique de l’Ouest, où Dakar constitue un point d’appui essentiel pour les opérations aériennes dans la région.



AC/Sf/APA