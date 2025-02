Massacre de tirailleurs: le Sénégal annonce des fouilles archéologiques pour chercher "la vérité" sur le nombre de tués - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Massacre de tirailleurs: le Sénégal annonce des fouilles archéologiques pour chercher "la vérité" sur le nombre de tués Publié le jeudi 20 fevrier 2025 | AFP

© Présidence par BL

Commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye

Dakar, le 1er décembre 2024 - Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a présidé, ce dimanche 1er décembre 2024, la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Tweet

Le gouvernement sénégalais a annoncé mercredi des "fouilles archéologiques" pour connaître "la vérité" sur le nombre de tirailleurs africains tués en 1944 par les forces coloniales françaises, près de Dakar, alors qu'ils réclamaient leurs soldes, une vieille revendication de chercheurs.

Pour "la manifestation de toute la vérité sur le nombre de victimes, le Premier Ministre (Ousmane Sonko) a informé le Conseil (des ministres) que les compléments d’informations requis sont toujours attendus", indique un communiqué publié après une réunion du gouvernement mercredi.



"Devant cette contrainte, des fouilles archéologiques seront entreprises", dit le communiqué qui ne précise pas la nature de cette contrainte et son origine. Le Sénégal a reproché à la France de cacher la vérité sur ce massacre en retenant notamment selon lui des documents d'archives permettant de connaître le bilan humain.

Les lieux prévus pour ces fouilles archéologiques n'ont pas été indiqués, un cimetière dans la banlieue de Dakar où des victimes de ce massacre sont présumées avoir été inhumées ou le camp militaire dans le voisinage où il s'est produit, ou les deux endroits à la fois.



Des chercheurs réclament depuis de nombreuses années des fouilles archéologiques sur ces deux sites pour, selon eux, compléter les informations sur la tuerie de Thiaroye.

Les nouvelles autorités sénégalaises, qui prônent la rupture avec le système et se réclament du souverainisme, a mis en place un comité de chercheurs qui doit rendre en avril un rapport sur ce massacre. Celui-ci a été reconnu comme tel par la France la veille de la commémoration du 80e anniversaire de la tuerie le 1er décembre dernier.



Le Sénégal a commémoré cette année, avec une envergure inédite, ces événements du 1er décembre 1944 au camp militaire de Thiaroye, près de Dakar.

Des artères, places et édifices seront au nom des victimes de ce massacre dont l'histoire sera également enseignée à l'école, ont annoncé les autorités sénégalaises.

Les forces coloniales françaises avaient tiré sur des tirailleurs rapatriés des combats en Europe, pas seulement sénégalais mais provenant aussi d'autres pays africains, qui réclamaient le paiement d'arriérés de solde.



De nombreuses zones d'ombre subsistent sur les circonstances de ce massacre, le nombre de tirailleurs tués, leur identité, le lieu de leur inhumation. Les autorités françaises de l'époque avaient admis la mort de 35 personnes. Plusieurs historiens avancent un nombre de victimes bien plus élevé, jusqu'à 400.



mrb/djb