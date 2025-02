En Afrique, un fonds de stabilité financière verra le jour - adakar.com

En Afrique, un fonds de stabilité financière verra le jour
Publié le jeudi 20 fevrier 2025 | sputniknews

Appelé Mécanisme africain de stabilité financière (AFSM), ce fonds servira à éviter d'éventuelles crises de la dette sur le continent, selon un communiqué de la Banque africaine de développement (BAD), relayé par Reuters.

Sa création a été approuvée par les dirigeants africains lors du récent sommet de l'UA à Addis-Abeba.

Ce fonds obtiendra sa propre notation de crédit pour lui permettre d'emprunter sur les marchés financiers internationaux. Le mécanisme sera hébergé par la BAD, qui rédigera un accord formel de création. Cet accord devrait ensuite être ratifié par les États africains.

"L'AFSM peut permettre aux pays africains d'économiser environ 20 milliards de dollars en frais de service de la dette d'ici 2035", a déclaré Kevin Urama, vice-président de la BAD et économiste en chef. L'adhésion sera volontaire et ouverte à tout pays membre de l'Union africaine désireux de participer.

"Des dispositions ont également été prises pour que jusqu'à 20% des membres puissent être non africains, à condition que les États africains conservent la majorité", selon la BAD.