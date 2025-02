Ce qu’il faut savoir sur l’état de santé du Pape François - adakar.com

Ce qu'il faut savoir sur l'état de santé du Pape François Publié le jeudi 20 fevrier 2025 | BBC

Le Pape François reste dans un état clinique "complexe" en raison de la pneumonie bilatérale (aux deux poumons) dont il souffre, a annoncé mardi le Vatican.

Le pontife argentin, âgé de 88 ans, est hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome depuis vendredi dernier, où il a été admis pour une bronchite et des difficultés respiratoires.

Le Vatican a déclaré dans un communiqué que « les tests de laboratoire, la radiographie du thorax et l'état clinique du Saint-Père continuent de présenter un tableau complexe ».

L'infection polymicrobienne dont il souffrait déjà s'est aggravée avec « une bronchectasie et une bronchite asthmatique », pour lesquelles il a reçu une antibiothérapie à base de cortisone, ont-ils précisé.