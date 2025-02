Sénégal: les médecins en grève pour dénoncer leurs conditions de travail - adakar.com

Sénégal: les médecins en grève pour dénoncer leurs conditions de travail Publié le mercredi 19 fevrier 2025 | RFI

Au Sénégal, les médecins tirent la sonnette d’alarme face à leurs conditions de travail. Alors qu’ils appellent depuis plusieurs mois les autorités à recruter des médecins pour les hôpitaux publics et à améliorer les salaires et les retraites des médecins dans le secteur public sans succès, ils ont décrété une grève de 48h pour tenter de se faire entendre.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Dans le département de neurochirurgie de l'hôpital de Fann dans le centre-ville de Dakar, les couloirs sont quasi vides. Seules les urgences sont assurées. Les médecins en grève, comme le professeur Mbaye Thioub, neurochirurgien, dénoncent une dégradation dangereuse des conditions de travail.



« Moi, je suis surtout spécialisé dans le traitement des maladies neurovasculaires. Et aujourd'hui, même les clips pour traiter les anévrismes, on n'en a pas. On attend une commande qui n'arrive pas. Donc voilà, c'est une situation de précarité. C'est une situation d'insécurité », explique-t-il.