« Nous apprécions le travail et espérons que ce manager nous aidera à atteindre le plus haut niveau à l’avenir, à nous battre pour l’Europe à nouveau, plutôt que de lutter pour éviter la relégation », a déclaré récemment Idrissa Gana Guèye, international et milieu de terrain sénégalais, sur les différents réseaux sociaux d' Everton, son club.



L’international sénégalais Idrissa Gana Guèye, à cœur ouvert, a en effet montré son attachement à Everton (Angleterre), mais aussi son ressenti quant à sa présence au sein du club et l'impact de cet environnement sur lui.



« L’opportunité de jouer à un haut niveau m’a apporté des amis et une relation spéciale avec les supporters. J’adore tout simplement », a fait récemment savoir Idrissa Gana Guèye.



Everton est 14ᵉ au classement de la Premier League, avec 7 victoires et 9 défaites. Le club veut améliorer ses performances et viser les places européennes.



Pour cette aventure, les Toffees d'Everton misent sur un joueur talentueux, Idrissa Gana Guèye. Expérimenté et déterminé, il est capable de leur apporter de belles choses à travers sa volonté de voir son club retrouver les sommets.